The 50 Best Restaurants 2026: Perú destaca con cinco restaurantes en la lista mundial

Perú fue sede de la ceremonia de The 50 Best Restaurants 2026, realizada en el Teatro Municipal de Lima, donde el restaurante español Asador Etxebarri fue elegido como el mejor del mundo.

La gastronomía peruana destacó con cinco establecimientos en el ranking. Kjolle, de la chef Pía León, ocupó el séptimo lugar; Mérito, de Juan Luis Martínez, alcanzó el puesto 13; Mayta, de Jaime Pesaque, se ubicó en el 45; mientras que Mil, de Virgilio Martínez, ingresó en el puesto 95.

Además, Mitsuharu Tsumura (Micha), ganador de la edición 2025 con Maido, recibió el reconocimiento Best of the Best, reservado para restaurantes que anteriormente alcanzaron el primer lugar mundial.

PERÚ BUSCA IMPULSAR SU GASTRONOMÍA Y TURISMO

La ceremonia reunió a representantes de la gastronomía internacional y permitió a Promperú, entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), promover la diversidad culinaria, los productos y destinos turísticos del país ante chefs y prensa especializada.

El evento, realizado por primera vez en América Latina, también incluyó actividades como 50 Best Talks y 50 Best Signature Sessions, que conectaron a chefs internacionales con talentos locales.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Los Shapis aquí: