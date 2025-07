Fiestas Patrias: colas interminables por ingreso al Centro de Lima desatan indignación

Las cámaras de Latina Noticias captaron la molestia de decenas de ciudadanos, quienes expresaron su frustración por la desorganización y los filtros de acceso instalados en los alrededores del Centro de Lima, los mismos que generaron colas que incluso llegaban hasta la Vía de Evitamiento.

“Yo trabajo en el Virrey, a la espalda de la Catedral. Han dicho que esta cola es para las personas que trabajan y la otra es para los transeúntes normales. También tenemos que mostrar el DNI”, comentó una de las afectadas.

Otra mujer señaló que, pese a haber salido con anticipación para llegar a su trabajo en Jirón de la Unión, el tiempo de espera en la cola la perjudicó gravemente. “Nos están perjudicando a los que estamos trabajando”, indicó visiblemente molesta.

Uno de los testimonios más contundentes fue el de un hombre que llevaba dos horas esperando su ingreso. “Tengo que trabajar. La señora no hace nada por el Perú, entonces ¿por qué tengo que formar una cola para poder ganarme la vida? Prácticamente, esta señora es nula”, expresó en referencia a la presidenta Dina Boluarte.

La indignación se incrementó en algunos sectores cuando se percibió que las restricciones respondían a medidas de seguridad en torno al mensaje a la Nación de la mandataria.

“Estamos deprimidos. Vivo en San Juan de Lurigancho, y tengo que dar toda una vuelta hasta Comas. Todo está cercado por esa innombrable, que como mujer no me representa”, reclamó una mujer que no dudó en calificar al actual Gobierno como “el peor” que ha visto en su vida.

Las medidas de seguridad en el Centro Histórico incluyeron rejas, control de documentos y desvíos vehiculares, generando caos peatonal y provocando que muchas personas llegaran tarde o no pudieran ingresar a sus destinos.

