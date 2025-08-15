Tragedia en Pasamayito: camión cargado con balones de gas choca contra vivienda y deja dos muertos

Momentos de pánico se vivieron la mañana de este viernes en la vía Pasamayito, conocida popularmente como “La curva del diablo”, en Collique, cuando un camión cargado con balones de gas perdió el control y se estrelló violentamente contra una vivienda.

El impacto fue tan fuerte que el vehículo terminó incrustado en la estructura, causando la muerte de dos personas. Testigos señalaron que el accidente dejó, además, varias casas afectadas.

“No es la primera vez que pasan este tipo de accidentes, ha habido varios muertos. Los carros vuelan, siempre pasa lo mismo. Hemos hablado con la municipalidad de Comas, Lima, y no hacen nada”, denunció una vecina consternada.

En la zona, personal de seguridad y bomberos trabajó para asegurar el área, ya que decenas de balones de gas quedaron esparcidos en la pista, representando un alto riesgo de explosión.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras crece la presión de la población para que se implementen medidas de seguridad vial en este peligroso tramo.

