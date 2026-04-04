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Universitario se pronuncia sobre tragedia en el estadio Matute: esto dijo

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Universitario se pronuncia sobre tragedia en el estadio Matute: esto dijo
Redacción Latina Noticias
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Universitario se pronunció tras el incidente ocurrido en el estadio Alejandro Villanueva, en Matute, que dejó varios heridos y una persona fallecida durante un banderazo previo al clásico del fútbol peruano.

A través de sus redes sociales, el club crema expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias en medio de la conmoción generada por lo ocurrido.

En su comunicado, la institución también se refirió al partido programado para este sábado 4 de abril en el Estadio Monumental, donde enfrentará a Alianza Lima.

“Con miras al encuentro a disputarse hoy sábado 4 de abril en el Estadio Monumental U, hacemos un llamado a todos nuestros hinchas a vivir la jornada con responsabilidad, respeto y compromiso”, señaló el club.

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