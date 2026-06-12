¿Vas a comprar un depa? Estas señales pueden ayudarte a evaluar la atención de una inmobiliaria

Un estudio revela que la falta de personalización y seguimiento en la atención inmobiliaria puede afectar la experiencia de compra y la toma de decisiones.

Comprar un departamento no solo implica evaluar el precio, la ubicación o el metraje. Para muchas familias peruanas, este proceso también supone resolver dudas sobre financiamiento, entender si el proyecto se ajusta a su presupuesto y recibir una orientación clara antes de tomar una decisión.

Un estudio encargado por Darma y elaborado por Equilibrium BDC identificó brechas en la atención inmobiliaria en Lima. La investigación analizó el recorrido de potenciales compradores desde el primer contacto hasta el seguimiento posterior, revelando patrones que pueden servir como señales de alerta al momento de elegir una inmobiliaria.

FALTA DE PERSONALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

Según el informe, el 87% de asesores inmobiliarios prioriza el envío de materiales como brochures, fotografías o información general del proyecto. Sin embargo, solo el 53% indaga en aspectos clave del comprador, como su presupuesto, perfil familiar o intención de inversión. Para Fabrizio Canoci, esta brecha refleja una atención incompleta: “Una persona no solo necesita datos del proyecto, sino orientación real sobre si esa opción se ajusta a su situación”.

El estudio también advierte que menos del 50% de asesores impulsa activamente el cierre de venta y que apenas 2 de cada 10 interesados recibe un seguimiento efectivo tras el primer contacto. Esta falta de continuidad puede dejar al comprador sin acompañamiento para resolver dudas o comparar alternativas, debilitando la confianza en el proceso.

En ese contexto, los hallazgos evidencian que factores como la claridad de la información, la personalización en la atención y el seguimiento posterior son claves para una decisión informada. En una inversión de alto valor como la compra de una vivienda, contar con una asesoría completa puede marcar la diferencia entre una compra apresurada y una elección bien sustentada.

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