Hallan en Argentina a mujer dada por desaparecida en Chile desde 1973: ADN confirma identidad

La justicia chilena confirmó el hallazgo con vida en Argentina de Bernarda Rosalba Vera Contardo, de 80 años, quien figuraba en los registros oficiales como detenida y desaparecida durante la dictadura de Augusto Pinochet. Este lunes 27 de julio, el juez de derechos humanos Álvaro Mesa notificó a los familiares los resultados de un examen de ADN que acreditó su identidad con una certeza del 99,9999 %.

Las muestras genéticas recopiladas fueron cotejadas con la base de datos del Servicio Médico Legal (SML). El hallazgo podría permitir el reencuentro de Vera con su hija, a quien no ve desde 1973, cuando la menor tenía solo cinco años.

Incongruencias en el expediente histórico

Bernarda Vera, conocida internamente con el seudónimo político ‘Anita’, era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y profesora de profesión. Según el Informe Rettig (Comisión Verdad y Reconciliación), la mujer había sido arrestada por militares el 10 de octubre de 1973 y se presumía su ejecución en el puente Villarrica.

Sin embargo, el destino de la docente cambió de rumbo tras las pesquisas del Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el Gobierno chileno. En 2024, la investigadora Pascale Bonnefoy detectó contradicciones en las versiones históricas al levantar testimonios que señalaban que Vera había logrado cruzar la frontera hacia Argentina a fines de 1973 para escapar de una condena de muerte.

El asalto a Neltume y la investigación periodística

La pista sobre su paradero se relaciona con los hechos del 12 de septiembre de 1973, cuando un grupo de militantes intentó asaltar el retén de Carabineros en la localidad de Neltume para conseguir armas tras el golpe de Estado contra Salvador Allende. Tras el repliegue, las fuerzas armadas iniciaron su intensa búsqueda.

Un reportaje de los periodistas Luis Narváez y Florencia Valenzuela para Chilevisión Noticias rastreó la presencia de la mujer en territorio argentino, lo que derivó en la apertura de un expediente por parte del magistrado Mesa en octubre de 2025 para concretar los peritajes genéticos definitivos.

La octogenaria Bernarda Vera y su hijo Maximiliano fueron contactados por los mencionados periodistas, sin embargo, la señora se negó a dar declaraciones. Por su parte, su hijo reconoció, fuera de cámaras, que la señora sí es la persona que es buscada en Chile desde hace décadas, pero que “ella no va a renunciar a la vida que ha llevado siempre”.

En tanto, la hija que Bernarda Vera dejó en Chile cuando solo tenía cinco años y que fue criada por sus abuelos, ha preferido no dar una entrevista a Chilevisión Noticias tras conocer los resultados de la prueba de ADN, pero dijo estar segura de que, si su madre estuviera viva, “la habría contactado alguna vez”.

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