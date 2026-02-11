Papa León XIV recibirá en audiencia al presidente José Jerí este 11 de mayo

El Vaticano confirmó que Su Santidad el papa León XIV recibirá en audiencia al presidente de la República, José Jerí, el próximo 11 de mayo. Según fuentes oficiales, la reunión servirá para que el jefe de Estado entregue personalmente la invitación y comparta con el pontífice el entusiasmo con el que el pueblo peruano espera su visita.

La noticia se produce en un contexto de creciente expectativa en el país, luego de que se confirmara que el papa tiene la intención de visitar Perú a finales de 2026. La visita se proyecta para después de las elecciones generales y de los comicios regionales y municipales, evitando coincidencias con los procesos electorales.

El deseo del pontífice fue confirmado por la Conferencia Episcopal Peruana, que ha venido coordinando los preparativos junto a las autoridades locales y la Iglesia en distintas regiones del país. Entre las ciudades que se alistan para recibir al papa, destaca Chiclayo, donde el entonces obispo Robert Prevost tuvo un rol destacado en la comunidad católica. Las autoridades eclesiásticas locales ya han iniciado trabajos de logística y organización, anticipando una alta afluencia de fieles.

GRAN EXPECTATIVA

Se estima que durante los días que el papa León XIV permanezca en el norte del país, al menos 600.000 personas podrían acudir a los distintos eventos religiosos y encuentros con la comunidad. A pesar de la expectación, hasta el momento no se ha definido una fecha oficial ni la agenda concreta de la visita. Las autoridades del Vaticano y la Conferencia Episcopal aseguran que estos detalles se confirmarán más adelante, conforme se acerque la fecha prevista.

La audiencia del 11 de mayo será un paso importante para afinar detalles y coordinar la logística de un viaje que ya genera entusiasmo y movilización en distintas regiones del Perú. Además, representa un gesto simbólico de cercanía entre el Estado peruano y el Vaticano, reafirmando la histórica relación entre ambas instituciones y el interés del país en recibir al máximo líder de la Iglesia Católica.

El encuentro se espera con gran expectativa, no solo por la relevancia religiosa, sino también por el impacto social y cultural que la visita del Papa León XIV podría tener en la nación.

