Uchiza, San Martín: Zoila Castillo y su hijo de 6 años fueron asesinados por hombre que conoció en Tinder

El caso de Zoila Castillo y su pequeño hijo de seis años ha conmocionado al país. La madre de familia viajó hasta Uchiza, en la región San Martín, para reencontrarse con Alexis Alcántara, un fotógrafo de naturaleza con quien mantenía una relación tras conocerse en Tinder. Sin embargo, el viaje terminó en una tragedia.

Según las investigaciones, Alexis Alcántara confesó haber asesinado a Zoila y al menor, quien tenía condición de autismo. El cuerpo del niño fue hallado primero y, metros más allá, el de su madre.

La familia de Zoila asegura que el sujeto manipuló emocionalmente a la víctima, prometiéndole una vida estable y una familia. “Ella confió en él porque le decía que no quería un juego, sino algo serio”, contó la hermana de Zoila.

En un audio difundido durante la investigación, Alexis intentó justificar el crimen señalando que encontró conversaciones y transferencias con otros hombres en el celular de la víctima. Sin embargo, la familia rechaza esa versión y asegura que él ya conocía el trabajo y estilo de vida de Zoila.

El acusado, quien inicialmente negó conocerla, fue trasladado a Uchiza para las diligencias. Además, surgieron sospechas de posibles antecedentes violentos e incluso presuntas víctimas anteriores en la selva.

Mientras continúan las investigaciones, los familiares exigen justicia y una condena ejemplar para Alexis Alcántara, a fin de evitar que el caso quede impune.

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