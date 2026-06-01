¡Christian Domínguez y Karla Tarazona se casan mañana en ceremonia íntima y de lujo!

Todo va quedando listo para uno de los matrimonios más comentados de la farándula peruana. Este martes, en una locación secreta de Lima, Christian Domínguez y Karla Tarazona sellarán su amor en una ceremonia civil íntima, luego de haber realizado previamente una boda espiritual.

Según reveló el reconocido wedding planner Ricardo Parra, cercano a la pareja y encargado de parte de la organización, el evento tendrá un estilo elegante, minimalista y cuidadosamente diseñado para reflejar la esencia de los novios.

“El look será clásico y elegante. Queremos empoderar a Carla y que luzca sofisticada y sexy”, contó el especialista, quien además detalló que el bouquet tendrá detalles de perlas y que el ambiente estará pensado para mantener el protagonismo absoluto de los recién casados.

Aunque muchos detalles se mantienen en reserva, trascendió que el presupuesto total de la boda estaría entre 12 y 13 mil dólares, incluyendo decoración, vestuario, catering y producción. Además, se especula que Karla Tarazona usaría más de un vestido durante la celebración.

Mientras tanto, Pamela Franco, expareja del cantante y madre de su hija, evitó profundizar sobre el tema y aseguró estar enfocada en su trabajo y vida personal.

La boda se realizará bajo estricta privacidad y hasta el momento la ubicación exacta sigue siendo un misterio, aunque se sabe que será en los alrededores de Lima.

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