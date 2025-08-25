Villa El Salvador: joven de 18 años es asesinado a golpes frente a su hermano

Un nuevo caso de violencia sacude a Villa El Salvador. El último sábado, alrededor de la 1:30 p.m., Diego Flores Bulnes, un joven universitario de 18 años que cursaba el cuarto ciclo de Contabilidad, falleció tras recibir una brutal golpiza por parte de cinco sujetos de nacionalidad extranjera.

El ataque ocurrió frente a un carwash ubicado cerca al cruce de la avenida El Sol y Revolución, luego de una discusión de tránsito en la que la víctima y su hermano reclamaron a los agresores por no usar las luces direccionales. Fue entonces que los delincuentes descendieron del vehículo y comenzaron la agresión.

Testigos señalaron que tres de los sujetos golpearon directamente a Diego, mientras otros dos retuvieron a su hermano para impedir que lo defendiera. El joven fue trasladado de emergencia al hospital, pero los médicos confirmaron su muerte por aneurisma cerebral producto de los múltiples golpes.

La Policía informó que uno de los presuntos agresores, identificado como David Eduardo Pacheco Lizarda, de 21 años, fue detenido. En su poder se hallaron tres armas de fuego, más de 250 cartuchos, marihuana, cocaína, TUSI y documentos vinculados a extorsiones. Además, se conoció que el detenido integraría la banda criminal conocida como Los Chamos del Diablo.

Cámaras de seguridad de la zona habrían registrado el ataque y servirán para identificar al resto de involucrados que continúan prófugos. Entre lágrimas, el padre de la víctima pidió justicia: “¿Quién me devuelve a mi hijo? Esos criminales me lo quitaron”, declaró ante nuestras cámaras.

