Voraz incendio en Comas consume fábrica de colchones y moviliza 42 unidades de bomberos

Alrededor de las 10.30 p. m., una fábrica de colchones de una empresa reconocida ubicada en la avenida Condorcanqui, en Comas, empezó a incendiarse hasta alcanzar grandes magnitudes. Según el Cuerpo de Bomberos del Perú, que va movilizando 42 unidades, el siniestro se encuentra fuera de control.

Actualmente el incendio se encuentra en código 4 catalogada como emergencia de alto riesgo, lo que significa que afecta a un área grande de la zona, involucrando negocios y viviendas. Para contrarrestar el incidente, se necesita unidades de bomberos de otros distritos.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú, así como también camiones cisternas de la municipalidad de Comas, se encuentran presentes en el siniestro para combatir el fuego. Vecinos indican que varias explosiones están ocurriendo dentro del local y que el humo y restos afectan su entorno.

El Ministerio de Salud (Minsa) comunicó que ante el avance del incendio, se ha ordenado la movilización inmediata de 6 ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) para brindar atención médica oportuna a las personas afectadas. En ese sentido, también los hospitales Cayetano Heredia y Sergio Bernales han activado sus protocolos correspondientes para la atención de posibles pacientes.

