Abaten a “El Mencho”, narcotraficante y cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y máximo cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido este domingo 22 de febrero durante un operativo encabezado por el Ejército Mexicano en el estado de Jalisco.

La acción se desarrolló en el municipio de Tapalpa, a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara, donde se reportaron enfrentamientos armados y un amplio despliegue de seguridad. Autoridades señalaron que la zona era considerada de influencia del capo.

Tras el operativo, se registraron bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos de Jalisco y Michoacán, presuntamente como reacción de integrantes del crimen organizado. El gobernador Pablo Lemus confirmó los hechos y anunció la activación del “código rojo” para proteger a la población.

Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

“El Mencho”, de 56 años, era considerado uno de los principales generadores de violencia en México. Bajo su liderazgo, el CJNG pasó de ser una organización regional a una de las estructuras criminales más poderosas a nivel internacional.

