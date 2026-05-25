Debate técnico: principales frases y propuestas en ‘Salud’

Este domingo 24 de mayo se desarrolló el debate técnico entre los expertos de los partidos Juntos por el Perú y Fuerza Popular, que se enfrentan en la segunda vuelta de las Elecciones 2026. Uno de los bloques fue de ‘Salud’.

Aquí salieron a debatir los economistas Hernando Cevallos, por Juntos por el Perú, y José Recoba, por Fuerza Popular.

Hernando Cevallos señaló que la salud en el Perú no es vista como un derecho y que un gobierno de su partido hará que la salud sea gratuita y de calidad.

“El gasto en salud está por debajo de la mitad de lo que señala la OMS: 3.3%. Eso lo señaló un modelo que lidera Fuerza Popular. Tenemos un modelo económico-social al que lo que menos le ha importado es la salud”, remarcó.

Por su parte, José Recoba planteó una estrategia para enfrentar la anemia infantil basada en un trabajo de seguimiento directo a la población. “Nosotros vamos a estar mapeando casa por casa, niño por niño, madre gestante con control prenatal”, señaló.

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