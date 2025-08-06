Accidente en helicóptero deja 8 muertos en Ghana: dos ministros entre las víctimas

Un lamentable accidente en helicóptero en Ghana ha conmocionado a todo el mundo, pues dos ministros de dicho país fallecieron ya que era una actividad donde estaban varios personajes del Estado dentro de la aeronave militar.

El ministro de Defensa, Edward Omane Boamah y el titular de Medioambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ibrahim Murtala Mohammed son las autoridades fallecidas dentro del accidente. Las otras víctimas que fallecieron son el coordinador nacional adjunto de Seguridad en funciones, Muniru Mohammed; el exmiembro del Parlamento Samuel Aboagye y el vicepresidente del gobernante del Congreso Nacional Democrático (NDC), Samuel Sarpong.

El gobierno de Ghana lamentó el trágico accidente y expresó sus condolencias a la familia y amigos cercanos. “El presidente y el Gobierno expresan sus condolencias y solidaridad a las familias de nuestros camaradas y a los militares que murieron sirviendo al país”, señalaron.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, pues el gobierno lo calificó como ‘tragedia nacional’ al tratarse al varios funcionarios fallecidos en el accidente junto a militares que comandaban el vuelo.

El helicóptero era una Z-9 y era utilizado de manera frecuente para transporte y evacuación médica. El problema inició cuando la aeronave perdió señal y se terminó estrellando en el distrito de Adansi Akrofuom.

