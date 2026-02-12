Aerolíneas de Canadá y Rusia suspenden vuelos hacia Cuba por esta razón

La industria del turismo de Cuba en crisis. Tres aerolíneas de Canadá anunciaron que suspendieron los vuelos hacia el país caribeño debido a la escasez de combustible para sus aeronaves. De igual manera, la Agencia Federal del Transporte Aéreo de Rusia hizo un llamado a los ciudadanos rusos a evacuar la isla.

Estas medidas responden a que no hay disponibilidad de combustible comercial en los aeropuertos de Cuba. Según la Organización de Aviación Civil Internacional, esta situación persistirá hasta el 11 de marzo.

Sin embargo, la Oficina de Turismo de Cuba en Londres señaló que “el sector está preparado para recibir a los visitantes con la calidez y la excelencia que caracterizan a Cuba”.

AEROLÍNEAS DE CANADÁ QUE SUSPENDIERON VUELOS

Air Canada

Air Transat

WestJet

Air Canada anunció su suspensión de vuelos hacia Cuba y precisó que solo operará vuelos para repatriar a los aproximadamente 3 mil turistas que se encuentran en el país. Mientras que Air Transat y WestJet mantendrían sus operaciones mediante contingencias, incluida la posibilidad de realizar paradas técnicas para reabastecimiento fuera de Cuba.

RUSIA

Varias compañías aéreas como Rossiya Airlines y Nordwind Airlines realizaron ajustes en su programación de vuelos. Asimismo, la Agencia Federal del Transporte Aéreo anunció la evacuación de los turistas rusos de la isla.

VIDEO RECOMENDADO