Alfredo Bryce Echenique: así informó la prensa internacional la muerte del escritor peruano

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, considerado uno de los referentes de la narrativa latinoamericana contemporánea, falleció a los 87 años, según informaron inicialmente personas cercanas al autor.

Posteriormente, la noticia fue confirmada por Álvaro Vargas Llosa, hijo mayor del nobel Mario Vargas Llosa, quien expresó su profundo pesar por la partida del novelista. A través de su cuenta en la red social X, lo describió como uno de los grandes escritores del Perú y de la lengua española.

“A sus lectores y familiares, mi más sentido pésame. Su obra, sin duda, lo sobrevivirá”, escribió en su mensaje.

Tras conocerse la noticia, diversos medios internacionales recordaron la trayectoria literaria de Bryce Echenique, autor de novelas, cuentos, ensayos y memorias que marcaron la literatura peruana. El escritor integró, junto a Mario Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeyro, una destacada generación de narradores peruanos considerada fundamental para la literatura del país en la segunda mitad del siglo XX.

El canal internacional France 24 repasó la vida del autor de la novela La vida exagerada de Martín Romaña. Recordó que nació en Lima el 19 de febrero de 1939 y cursó estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su reconocimiento literario comenzó a consolidarse cuando obtuvo una mención honrosa en el Premio Casa de las Américas de cuento en 1968 con su libro de relatos Huerto cerrado.

Por su parte, el diario español El País evocó el impacto de su primera novela, Un mundo para Julius, una obra que retrata la vida y las apariencias de la alta burguesía limeña desde la mirada de un niño que crece en un entorno privilegiado. El libro le valió el Premio Nacional de Literatura del Perú en 1972 y, dos años después, el reconocimiento a la mejor novela publicada en Francia.



Asimismo, el periódico La Vanguardia destacó otro de sus logros literarios: la obtención del Premio Planeta en 2002 por su novela El huerto de mi amada, una comedia romántica ambientada en la Lima de la década de 1950.

Además de estos medios, numerosas publicaciones internacionales y portales culturales también se sumaron a los homenajes y recordatorios sobre la obra y legado del escritor peruano, considerado una de las voces más influyentes de la narrativa en español.

