Aprueban inversión de 40 millones de dólares para investigar vacuna contra el ébola Bundibugyo

Gavi, la asociación público privada también denominada Alianza para las Vacunas, aprobó un fondo de 50 millones de dólares para apoyar las investigaciones de respuesta por el brote de ébola causado por la cepa Bundibugyo en la República Democratica del Congo, que actualmente no tiene cura.

Según el informe de la decisión, 40 millones estará destinado en el desarrollo de la futura vacuna ya que actualmente no existe inmunización contra esta variante del ébola. Con ello, Gavi busca facilitar un “acceso acelerado a las dosis experimentales y, finalmente, a las vacunas aprobadas”.

“Otros 10 millones estarán destinados a apoyar la respuesta ante brotes epidémicos y la protección de los servicios de inmunización de rutina en los países afectados”, subrayó Gavi.

Actualmente existen tres vacunas experimentales que siguen en investigación bajo los protocolos y parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y autoridades del Congo.

Hasta el momento, la vacuna más avanzada y la cual podría llegar a su producción masiva, estaría lista en unos nueve meses (si es que los resultados son positivos).

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