Histórico: Artemis II superó el récord del Apolo 13 y marca un nuevo hito espacial

La misión Artemis II ha marcado un nuevo hito en la exploración espacial al batir el récord de mayor distancia recorrida por una tripulación humana desde la Tierra. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen superaron la marca establecida en 1970 por el Apollo 13 durante su regreso de emergencia.

Según informó la NASA, la nave alcanzó este récord alrededor de las 13:56 (hora del este de Estados Unidos) y, horas después, llegó a su punto máximo: 406.777 kilómetros de distancia de la Tierra. Esta cifra supera ampliamente los 400.171 kilómetros alcanzados por el Apolo 13, consolidando así un nuevo logro en la historia de los vuelos tripulados.

Como parte de la misión, la nave Orion inició una fase clave de observación lunar. Durante aproximadamente siete horas, la tripulación pudo analizar de cerca la superficie de la Luna, enfocándose en sus características geológicas y recopilando información fundamental para futuras misiones.

En uno de los momentos más críticos del viaje, la nave pasó por detrás de la Luna, generando una interrupción de comunicaciones de unos 40 minutos. Este fenómeno ocurre cuando el satélite bloquea las señales de radio con la Tierra. Poco después, Orion alcanzó su punto más cercano a la superficie lunar, a solo 6.530 kilómetros de distancia.

Hacia el final de la jornada, los astronautas presenciaron un impresionante eclipse solar desde el espacio, resultado de la alineación entre la nave, la Luna y el Sol. Durante casi una hora, observaron cómo el Sol desaparecía tras la silueta lunar, lo que también permitió estudiar la corona solar, una de las capas más externas de nuestra estrella.

La jornada fue calificada como histórica y estuvo acompañada de momentos simbólicos, como el mensaje póstumo del astronauta Jim Lovell, quien participó en las misiones Apollo 8 y Apolo 13. En su mensaje, alentó a la tripulación a disfrutar la experiencia y destacó la importancia de este paso en el camino hacia futuras misiones, incluyendo el objetivo de llevar al ser humano a Marte.

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