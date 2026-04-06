Misión Artemis II EN VIVO: NASA transmitirá HOY histórico sobrevuelo lunar ¿dónde verlo?

Los astronautas de la misión Artemis II llegarán al punto más cercano a la Luna este 6 de abril marcando así un nuevo récord histórico de los seres humanos que más lejos han viajado desde la Tierra. En 1970, el Apolo 13 alcanzó los 400.171 kilómetros del planeta, mientras que Artemis II se alejará más de 406.000 kilómetros.

La tripulación realizará el sobrevuelo lunar durante aproximadamente seis horas en la cápsula Orión, desde ahí podrán captar imágenes nunca antes vistas gracias a cámaras profesionales equipadas con una lente de 400 milímetros .

Los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen despegaron desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, el pasado 1 de abril. Esta travesía tiene el objetivo de poner a prueba las capacidades de la nave Orion antes de intentar un alunizaje, hito programado para la misión Artemis IV en 2028.

Mira EN VIVO el sobrevuelo lunar misión Artemis II

La cápsula Orión que traslada a los cuatro astronautas alcanzará su punto más cercano a la superficie lunar hoy y la audiencia podrá seguirlo en vivo a través de los canales oficiales de la NASA en YouTube y Facebook. Además, estará disponible en las plataformas de streaming Netflix, HBO Max y Amazon Prime.

En Perú, la transmisión en vivo del sobrevuelo lunar de Artemis II inicia a las 12:00 p.m. (hora local)

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