Así informó la prensa argentina sobre la captura de ‘Pequeño J’ en Perú

Tres jóvenes en Argentina desaparecieron el último 19 de septiembre, se trata de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) quienes aparecieron muertas cuatro días después. Ahora, el principal sospechoso de asesinarlas ha sido capturado en Pucusana, exactamente a 60 kilómetros al sur de Lima.

Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J‘ quien huía en un camión por la Panamericana Sur y fue detenido por agentes de la Dirandro gracias a un paro de pescadores en la vía. El joven de 20 años fue arrestado y horas antes, su cómplice también había sido capturado en Lima Norte.

Tras su detención, la prensa argentina informó sobre el hecho, incluso indicaron que el presunto asesino no había cambiado el chip de su teléfono. “Pequeño J fue rastreado. Una cosa muy rudimentaria. El número era el mismo que un testigo había aportado a la justicia. Algo muy poco profesional para un narco”, declaró la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.

