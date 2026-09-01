Atentado en Los Patios, Cúcuta: ¿qué se sabe de los 11 heridos por el coche bomba?

Un muerto y 11 heridos dejó el atentado con un coche bomba registrado la noche del lunes contra una estación de Policía en el municipio de Los Patios, en el departamento colombiano de Norte de Santander. Entre los afectados hay nueve civiles y dos policías, según el reporte preliminar de las autoridades.

La explosión ocurrió alrededor de las 11:15 p. m. del lunes y provocó un incendio en la sede policial, además de daños en varias motocicletas de los uniformados. Los civiles afectados fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

¿QUÉ SE SABE DE LOS HERIDOS?

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cúcuta, nueve civiles resultaron afectados por la explosión y fueron derivados a establecimientos de salud. A ellos se suman dos agentes policiales que sufrieron heridas durante el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre la identidad de los heridos ni han precisado la gravedad de sus lesiones. La información disponible corresponde al reporte preliminar difundido tras la explosión.

La onda expansiva también alcanzó viviendas y locales comerciales ubicados en la avenida principal de Los Patios. El ataque generó pánico entre los habitantes de la zona y dejó varios sectores sin servicio eléctrico.

INVESTIGAN A LOS RESPONSABLES DEL ATENTADO

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación de Colombia iniciaron las investigaciones para determinar quiénes estuvieron detrás del ataque y establecer las circunstancias en las que fue colocado el vehículo cargado con explosivos.

El atentado ocurre en una zona donde tienen presencia distintos grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC. Además, el pasado 31 de julio, otro vehículo bomba explotó cerca del comando de la Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, dejando ocho policías y tres civiles heridos.

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