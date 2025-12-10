Ex presidente de Bolivia, Luis Arce, es detenido por una causa de corrupción
El ex presidente de Bolivia, Luis Arce Córdoba, ha sido detenido por una causa de corrupción. Se ha confirmado que está involucrado en el caso de un presunto desfalco millonario de recursos públicos destinado al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas.
Esta información ha sido confirmada por diferentes miembros de su partido, incluso en Bolivia. Él fue arrestado esta tarde por efectivos de seguridad en cumplimiento de una orden de la fiscalía.
Por esta causa abierta en el caso vinculado al fondo indígena, así lo ha confirmado la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
La información surge a partir de un presunto desfalco en medio de la gestión del presidente, en ese momento Evo Morales, mientras él era ministro de Economía.