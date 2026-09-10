Dos hombres irán a juicio por asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia

El juzgado de México determinó que Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ irán a juicio por el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa Ana Paula Barragán, la hija de ambos de tres años y la empleada doméstica Aleyda Romero, ocurrido el 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza.

A los dos sujetos se les imputa los presuntos delitos de homicidio calificado, interrupción del embarazo y maltrato, y crueldad contra seres sintientes, por lo que enfrentarán el proceso en la cárcel de Barrientos en Tlalnepantla. La Fiscalía del Estado de México tiene el plazo de cuatro meses para reunir pruebas e identificar la participación de cada uno de los detenidos.

De acuerdo a la tesis fiscal, los crímenes del pasado martes 1 de septiembre sucedieron en un departamento de un fraccionamiento residencial en el municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza, en la zona centro del país.

Aquel día perdieron la vida Jonathan Meléndez, ‘Honas’, tecladista de la banda mexicana Camilo Séptimo; su esposa Ana Paula, quien tenía cuatro meses de embarazo; su hija de 3 años; y Aleyda Romero, de 21 años, quien trabajaba con la familia. El otro hijo de la pareja, de 6 años, fue encontrado en el lugar de los hechos sin lesiones.

¿QUIÉN ERA JONATHAN MELÉNDEZ?

Jonathan Meléndez, conocido como ‘Honas’, era tecladista, compositor y productor mexicano.

En el 2013, junto a Manuel Mendoza y Erik Vázquez, fundó la banda de rock alternativo e indie Camilo Séptimo.

En 2014 publicaron ‘Maya’ y, tres años después, llegó “Óleos”, su primer álbum que marcó el reconocimiento de la banda. Con canciones como ‘Miénteme’, ‘Vicio’ e ‘Inevitable’ ampliaron su público y empezaron a presentarse en prestigiosos escenarios.

En 2016 la banda se presentó en el festival Vive Latino y, en mayo de este año, en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, frente a miles de personas.

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