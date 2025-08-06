Temas
Mundo

Caos en el Movistar Arena Colombia: cancelan concierto por pelea entre hinchas | VIDEO

Caos en el Movistar Arena Colombia: cancelan concierto por pelea entre hinchas | VIDEO
vsanchezc@latina.pe
Lo último. La noche del miércoles 8 de agosto, el Movistar Arena de Colombia se alistaba para albergar el concierto de Damas Gratis, la banda argentina llegaba a tierras colombianas para ofrecer un show y cuando todo estaba listo para dar inicio, un grupo de hinchas se enfrentaron entre sí causando caos en el lugar.

Los asistentes perdieron el control y empezaron los disturbios en las distintas zonas del lugar, pues diversos videos difundidos en redes sociales, muestran como se pelean las personas en el campo, las tribunas e incluso algunas tratan de salir del lugar lo más rápido posible.

El concierto de Damas Gratis fue cancelado y Movistar Arena Colombia envió un comunicado en sus cuentas oficiales donde indicó que se tomó la decisión para salvaguardar la seguridad de los asistentes y que las autoridades puedan ingresar a poner orden en el lugar.

“Desde Movistar Arena lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento de hoy. La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades puedas intervenir y recuperar el orden”, se lee en la primera parte del comunicado

