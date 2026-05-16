Peruanos en Rusia: Cancillería solicitó a la Cruz Roja apoyo para búsqueda de compatriotas en la guerra

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ha solicitado a la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Lima apoyar en la ubicación e identificación de los peruanos que se encuentran sirviendo en la guerra de Rusia y Ucrania.

El documento precisa que “se ha dispuesto otorgar especial atención a aquellos connacionales vulnerables con enfermedades crónicas y aquellos casos en los cuales se tienen noticias que estarían heridos”. Además, la Cancillería pidió a los familiares que soliciten personal o virtualmente asistencia a la Cruz Roja.

En el caso de quienes residen en regiones del país, indicó que pueden dirigirse a cualquiera de las 13 oficinas desconcentradas para hacer llegar los pedidos de asistencia, sin necesidad de desplazarse a la capital.

“Nuestra Misión en la Federación de Rusia ha redoblado sus gestiones ante las autoridades rusas, manteniendo dedicación prioritaria a la situación de nuestros connacionales en ese país, y dando cuenta diariamente de cualquier información oficial remitida por las autoridades rusas sobre los casos registrados a fin de trasladarla inmediatamente a sus familiares”, indica el comunicado.

📄Comunicado de Prensa 021-26: Cancillería continúa gestiones para asistir a connacionales que prestan servicios a fuerzas armadas extranjeras. 👉https://t.co/terjIJLm4A pic.twitter.com/WdTLIjE7Et — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) May 16, 2026

Enfatizan también que se ha transmitido a la Embajada de Rusia la solicitud del Ministerio Público en el marco de las actuales investigaciones por trata y tráfico de migrantes. Por otro lado, para cualquier registro o actualización de datos sobre los peruanos en Rusia, Cancillería ha dispuesto el siguiente correo electrónico: peruanosprotegidos@rree.gob.pe.

VIDEO RECOMENDADO