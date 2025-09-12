Charlie Kirk: FBI difunde imágenes de presunto autor de crimen del aliado de Trump

El FBI publicó imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk, influyente activista ultraconservador y aliado de Donald Trump, huyendo del lugar del crimen. Son dos fotografías obtenidas a partir de cámaras de seguridad en el campus universitario y que muestran al sospechoso escapando hacia una zona boscosa cercana en Orem, Utah, donde continúa la intensa búsqueda que mantiene en vilo a Estados Unidos.

Kirk fue asesinado el miércoles en pleno acto público, frente a unas tres mil personas. Según las primeras investigaciones, el atacante disparó desde unos 70 metros con un rifle de caza, impactando al líder del movimiento Make America Great Again en el cuello. El hecho ha reavivado el debate sobre la violencia política en el país.

Fuente: AFP

AUTORIDADES SIN PISTAS CLARAS

Pese a que el FBI ha recibido más de 7.000 avisos tras difundir las primeras imágenes del sospechoso, las autoridades admiten que aún no tienen certezas sobre su identidad ni motivaciones. El gobernador de Utah, Spencer Cox, pidió no dejarse llevar por teorías difundidas en redes sociales y aseguró que el objetivo es presentar un caso sólido para solicitar la pena de muerte una vez capturado el responsable.

El sospechoso habría utilizado un rifle Mauser, calibre .30-06, hallado en un bosque cercano con inscripciones vinculadas a ideología transgénero y antifascista. El FBI difundió también imágenes adicionales y ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información que permita su captura.

La investigación continúa, mientras el asesinato de Kirk sacude el escenario político estadounidense y genera tensiones en torno al clima de violencia ideológica en el país.

