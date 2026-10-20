Chile endurece controles para extranjeros en situación migratoria irregular

La Cámara de Diputados de Chile aprobó este lunes 19 de octubre, con 128 votos a favor y 11 en contra, el informe de la comisión mixta del proyecto de ley que busca acelerar la expulsión de extranjeros en situación irregular mediante nuevas facultades para las autoridades migratorias y policiales. El texto deberá ser revisado por el Senado, que tiene previsto pronunciarse este martes 20 de octubre.

La votación se produjo luego de las manifestaciones del 18 de octubre, que dejaron 110 personas detenidas a nivel nacional. Tras esos hechos, el presidente José Antonio Kast cuestionó la participación de ciudadanos extranjeros en los disturbios y anunció medidas para promover su expulsión dentro del marco legal.

En su cuenta de X, Kast informó que instruyó al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones a utilizar las herramientas legales y administrativas disponibles para expulsar a los extranjeros involucrados en los desmanes. También valoró la aprobación del proyecto en la Cámara.

La propuesta comenzó a tramitarse durante el Gobierno de Gabriel Boric, pero fue reformulada por la actual administración con el objetivo de facilitar la ejecución de las órdenes de expulsión que ya cuentan con una resolución firme.

INGRESO A DOMICILIOS CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL

Uno de los principales cambios busca resolver las dificultades para ubicar y detener a las personas sujetas a estas medidas. El texto autoriza a la Policía de Investigaciones (PDI) a solicitar a un juez de garantía el permiso para ingresar al domicilio donde se encuentre un extranjero con una orden firme de expulsión, a fin de detenerlo y ejecutar la resolución.

La versión aprobada modifica el planteamiento original. La propuesta inicial permitía al subsecretario del Interior autorizar el ingreso a un inmueble, con revisión judicial posterior. El nuevo texto establece que la autorización deberá ser concedida previamente por un juez, quien tendrá un máximo de 24 horas para resolver la solicitud.

INFORMACIÓN PARA UBICAR A EXTRANJEROS

Otra medida permitirá al Servicio Nacional de Migraciones solicitar información a personas naturales, empresas y funcionarios públicos para ubicar a extranjeros en situación irregular y facilitar las notificaciones de los procedimientos migratorios. Podrá requerirse el nombre completo, el domicilio y el correo electrónico. Esta facultad no podrá aplicarse a menores de edad ni utilizarse para obtener información de establecimientos de salud o instituciones educativas.

El proyecto también establece el registro biométrico obligatorio para infractores mayores de edad, incorpora mecanismos de notificación electrónica y tácita, y contempla la posibilidad de retener documentos de viaje.

Si el Senado aprueba el informe de la comisión mixta, la iniciativa completará su tramitación legislativa y podrá ser enviada al Ejecutivo.

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