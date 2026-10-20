Francia juzga a detenidos tras disturbios durante protestas y anuncia nuevos toques de queda

Los tribunales de Francia comenzaron a procesar a los detenidos durante las recientes jornadas de protestas registradas en distintas ciudades del país. De las más de 2.500 personas arrestadas, 123 permanecen en prisión, ya sea a la espera de juicio o tras recibir alguna de las primeras condenas, informó el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

Los disturbios se produjeron seis meses antes de las elecciones en las que se definirá al sucesor del presidente Emmanuel Macron. Mientras algunos de los detenidos comparecieron ante la justicia el lunes, las personas acusadas de participar en los hechos más graves comenzaron a ser citadas a partir de este martes.

Entre los condenados del lunes se encuentran tres jóvenes con distintas ocupaciones y aspiraciones. Se trata de un hombre de 18 años que afirmó tener dificultades para encontrar prácticas en una empresa, una estudiante de 19 años y un trabajador temporal de 20 años que aspira a convertirse en guía de montaña.

Las autoridades francesas atribuyen los actos de violencia a grupos que identifican como “grupúsculos de ultraizquierda”, a los que responsabilizan de atacar símbolos del Estado. En Limoges, la Fiscalía informó sobre la detención de un hombre señalado como activista de ultraizquierda, acusado de incendiar el ayuntamiento de esa localidad.

RASTREAN A SAQUEADORES

En paralelo a los procesos judiciales, las autoridades buscan identificar a quienes participaron en los saqueos ocurridos durante las protestas. Según la versión oficial, estos hechos habrían sido cometidos por “delincuentes oportunistas”, diferenciados de los grupos a los que se atribuyen los disturbios.

En París, un equipo de diez personas trabaja en el Centro de Coordinación Operativa de Seguridad (CCOS) de los transportes para reconocer a los presuntos responsables de los actos vandálicos. La labor se realiza mediante el análisis de grabaciones difundidas en redes sociales y de imágenes captadas por cámaras de seguridad.

Los funcionarios revisan los registros audiovisuales desde una estación equipada con diez pantallas. Durante el análisis de uno de los videos, el trabajador considera haber reconocido a un grupo de personas presuntamente involucradas en los saqueos.

La identificación de los sospechosos forma parte de las tareas desplegadas para esclarecer los hechos ocurridos durante las manifestaciones. Mientras continúa la revisión de las imágenes, los tribunales avanzan con los casos de los detenidos, incluidos aquellos vinculados con los episodios de violencia más graves.

VIDEO RECOMENDADO