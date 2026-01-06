Colombia presentó una nota verbal de protesta a Estados Unidos por declaraciones de Donald Trump

La Cancillería de Colombia envió una nota verbal de protesta al gobierno de Estados Unidos con el fin de dejar constancia formal de su rechazo a cualquier declaración que ponga en entredicho la soberanía nacional o altere el respeto mutuo que debe regir las relaciones bilaterales. La acción diplomática se produce en medio de una creciente tensión regional tras recientes pronunciamientos del presidente estadounidense, Donald Trump, dirigidos contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que las diferencias entre Estados deben resolverse exclusivamente a través del diálogo diplomático, en apego a los principios del derecho internacional, la no intervención y la cooperación bilateral. En esa línea, la canciller Yolanda Villavicencio subrayó que Colombia rechaza de manera categórica cualquier amenaza contra países del mundo y cuestionó las posturas que evocan prácticas colonialistas frente a la soberanía de las naciones.

“Hemos dicho también que rechazamos todas las amenazas que se hacen contra cualquier país y que rechazamos las administraciones de tipo colonialista cuando hemos llegado a la soberanía de los países”, afirmó la ministra durante una rueda de prensa.

REUNIÓN DE AUTORIDADES

Villavicencio tiene previsto reunirse este martes 6 de enero de 2026 con el embajador encargado de Estados Unidos, John McNamara, para transmitir personalmente el rechazo colombiano a los señalamientos contra el jefe de Estado y a las acciones armadas que derivaron en la detención de Nicolás Maduro en Caracas. En ese encuentro se realizará la entrega formal de la nota diplomática, radicada el pasado 5 de enero.

La protesta colombiana se da luego de que el presidente Trump, tras el ataque en Venezuela y la captura de Maduro, emitiera declaraciones desde el Air Force One en las que calificó a Petro como “un hombre enfermo” y advirtió que su gobierno “no durará mucho”. Además, afirmó que Colombia está “muy enferma” y sugirió, ante preguntas de la prensa, la posibilidad de una intervención, comentarios que encendieron las alarmas diplomáticas en América Latina y motivaron la respuesta oficial de Bogotá.

