Comando Vermelho: cómo fue el megaoperativo que dejó 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

La operación, considerada la más letal en la historia de Río de Janeiro, movilizó a 2.500 agentes en favelas dominadas por la organización criminal más antigua de Brasil. El grupo respondió con drones armados y barricadas.

El Comando Vermelho, una de las facciones criminales más violentas y antiguas de Brasil, fue el blanco de un megaoperativo que dejó 64 muertos y 81 detenidos este martes en Río de Janeiro. La acción, denominada Operación Contención, se desarrolló en los complejos de favelas Alemão y Penha, donde la organización mantiene presencia desde hace décadas. Según el Gobierno estatal, entre las víctimas figuran 60 civiles y cuatro policías.

El despliegue involucró a 2.500 agentes, helicópteros y vehículos blindados, y tenía como objetivo capturar a los líderes del grupo y frenar su expansión territorial. Durante la intervención, los enfrentamientos se extendieron por más de diez horas. El Comando Vermelho respondió con armamento pesado, drones equipados con explosivos, bombas caseras y barricadas, lo que convirtió la operación en la más mortífera en la historia reciente de Río.

ESTRUCTURA CRIMINAL Y EXPANSIÓN INTERNACIONAL

El CV funciona bajo una estructura descentralizada, con células autónomas conectadas por líderes regionales, lo que le permite operar incluso tras la captura de sus cabecillas. Su lema fundacional, “Paz, Justicia y Libertad”, contrasta con el dominio violento que ejerce en los territorios bajo su control.

Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, negocio que fortaleció en los años 80 mediante alianzas con carteles colombianos y presuntos nexos con las FARC. Además, la organización se dedica al contrabando de armas, extorsiones, secuestros, robos de camiones blindados y lavado de dinero a través de fiestas y eventos masivos en favelas.

Según estimaciones del Ministerio de Justicia de Brasil, el Comando Vermelho cuenta con entre 30.000 y 35.000 miembros activos en más de 20 estados. Otras fuentes elevan la cifra a 100.000 si se incluyen sus redes asociadas y células locales. Desde Río, su control se extiende hacia las fronteras con Perú, Colombia y Bolivia, donde obtiene gran parte de la cocaína que comercializa.

RESPUESTA DEL ESTADO Y CRÍTICAS POR LA VIOLENCIA

El Gobierno de Río calificó la Operación Contención como un “golpe estructural” contra el crimen organizado, aunque organizaciones de derechos humanos denunciaron el alto número de civiles muertos y pidieron una investigación independiente.

“Se trató de una acción necesaria para frenar el poder del narcotráfico”, declaró el secretario de Seguridad, Victor Carvalho, quien defendió el operativo pese a las críticas por el uso excesivo de la fuerza. Por su parte, la Defensoría Pública del Estado advirtió que el saldo de víctimas “evidencia una política de seguridad basada en la letalidad”.

Expertos en crimen organizado advierten que este tipo de intervenciones no resuelven la raíz del problema. Sin reformas estructurales en el sistema penitenciario y políticas sostenidas en educación y empleo dentro de las favelas, señalan, el Comando Vermelho continuará reproduciendo su poder e influencia en los barrios más vulnerables de Brasil.

