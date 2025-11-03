Hallan fusil peruano en arsenal del Comando Vermelho durante megaoperativo en Brasil

Un fusil G3 registrado a las Fuerzas Armadas del Perú fue hallado entre las 120 armas incautadas al Comando Vermelho, la organización narcotraficante más poderosa de Brasil. El hallazgo se produjo durante un operativo sin precedentes en los complejos de favelas de Penha y Alemão, en Río de Janeiro, donde murieron más de 130 personas y se ejecutaron más de 100 órdenes de captura.

La Policía Civil de Río de Janeiro informó que el fusil G3 peruano formaba parte de un arsenal compuesto por armamento de varios países sudamericanos, incluidos rifles de Venezuela, Argentina y Brasil. Según el coordinador de la División de Fiscalización de Armas y Explosivos, Vinícius Domingos, este hallazgo confirma la magnitud del tráfico de armas en la región y su conexión con redes criminales internacionales.

El operativo, liderado por el gobernador Claudio Castro, fue planificado durante un año y logró la mayor incautación de rifles en un solo día: 93 en total. En la intervención también se decomisaron granadas, explosivos, drogas y equipos tecnológicos usados por el Comando Vermelho para coordinar ataques. El valor del arsenal incautado supera los 2 millones de dólares.

ARMAS LLEGAN POR LA AMAZONÍA

Las autoridades brasileñas advirtieron que la mayoría de las armas de guerra llegan por rutas clandestinas que cruzan la Amazonía, especialmente desde Paraguay, y que el 90% del armamento incautado en Río de Janeiro proviene del extranjero. Por ello, el gobierno regional pidió al Ejecutivo federal reforzar los controles fronterizos y sancionar a los países que pierdan el control sobre su material bélico.

El fusil Heckler & Koch G3, de origen alemán, fue adoptado por las Fuerzas Armadas del Perú en la década de 1960 y se caracteriza por su resistencia y precisión. Según el Small Arms Survey, el país mantiene un importante stock de armas pequeñas y excedentes militares, aunque no se ha determinado cómo uno de estos fusiles terminó en manos de una facción criminal brasileña.