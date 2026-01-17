Comité Nobel aclara que la medalla entregada a Trump no lo convierte en Premio Nobel de la Paz

El Comité Noruego del Nobel emitió un pronunciamiento oficial para aclarar la naturaleza del Premio Nobel de la Paz, pocos días después de que María Corina Machado, galardonada con el premio en 2025, entregara su medalla Nobel al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La declaración buscó despejar interpretaciones erróneas surgidas tras el gesto, subrayando que la posesión física de la medalla no equivale, en ningún caso, a la titularidad del premio.

En su comunicado, el comité fue enfático al señalar que “independientemente de lo que suceda con la medalla, el diploma o el premio en efectivo, es y sigue siendo el laureado original quien queda registrado en la historia como el destinatario del premio”. Con esta afirmación, la institución recalcó que, aunque el presidente Trump tenga actualmente en sus manos la medalla de oro, ello no implica que haya sido acreedor del Premio Nobel de la Paz ni que comparta su condición de laureado.

El Comité Noruego recordó además que el Premio Nobel no es transferible bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, precisó que tampoco puede ser revocado una vez otorgado. “La decisión es final y aplica para la eternidad”, añadió el organismo, reafirmando el carácter irreversible del fallo adoptado por el comité en el momento de la adjudicación del galardón.

PRECEDENTES HISTÓRICOS

En el documento, el comité apeló a precedentes históricos para contextualizar la decisión de Machado. Señaló que, en distintas ocasiones, ganadores del Premio Nobel han optado por regalar sus medallas o el dinero del premio a organizaciones, instituciones o personas particulares, sin que ello haya alterado su estatus como laureados. Llamó especialmente la atención la referencia al caso del escritor noruego Knut Hamsun, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1920, quien entregó su medalla al ministro de Ilustración Pública y Propaganda de la Alemania nazi, Joseph Goebbels, un episodio que suele citarse como ejemplo de la separación entre el símbolo físico del premio y su titularidad histórica.

Finalmente, el Comité Noruego subrayó que la medalla de oro y el diploma son símbolos importantes, pero no constitutivos del premio en sí. La medalla está hecha de oro de 18 quilates, pesa 196 gramos y mide 6,6 centímetros de diámetro. Fue diseñada en 1901 por el escultor noruego Gustav Vigeland. En su anverso presenta el retrato de Alfred Nobel, mientras que en el reverso aparecen tres hombres desnudos con los brazos sobre los hombros, simbolizando la fraternidad. La inscripción latina pro pace et fraternitate gentium significa “por la paz y la fraternidad de las naciones”.

