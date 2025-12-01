Así van las elecciones de Honduras 2025 con Nasry Asfura vs Salvador Nasralla

El último domingo 30 de noviembre se realizaron las elecciones generales en Honduras donde ahora hay un versus entre Nasry Asfura del Partido Nacional y que Donald Trump pidió apoyar públicamente, frente a Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Los resultados preliminares difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) indican que Nasry Asfura supera a Salvador Nasralla con un 39.91% frente a 39.89% de votos. Según el conteo de votos por parte del CNE son 749.022 frente a 748.507 votos.

