Cómplice de Epstein ofrece exculpar a Trump del caso de red de abuso a cambio de inmunidad

Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel por colaborar en la red de abuso de Jeffrey Epstein, ha lanzado una propuesta directa a Donald Trump: si el presidente de Estados Unidos le concede la clemencia, ella testificaría para limpiar su nombre y el de Bill Clinton de cualquier implicación en el caso.

Durante su comparecencia virtual ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, Maxwell optó inicialmente por acogerse a la Quinta Enmienda para evitar autoincriminarse. Sin embargo, su abogado, David Oscar Markus, reveló que su cliente está dispuesta a romper el silencio bajo una condición: el perdón presidencial.

“La señora Maxwell hablará con total honestidad si el presidente Trump le otorga el indulto. Solo ella posee la versión íntegra de los hechos”, afirmó Markus en un comunicado.

El defensor subrayó que, aunque la verdad pueda incomodar a algunos, Maxwell sostiene que tanto Trump como Clinton son inocentes de los delitos relacionados con la trama de tráfico sexual de Epstein.

Como se recuerda, Jeffrey Epstein fue arrestado en 2019 por tráfico de menores, vinculándose con figuras de la élite global como el Príncipe Andrés, Bill Clinton y Donald Trump. Tras el polémico suicidio de Epstein en su celda, Maxwell fue señalada como la pieza clave para desmantelar la red, aunque hasta ahora se ha negado a identificar a los involucrados. Actualmente, cumple su sentencia en una prisión de mínima seguridad en Bryan, Texas.

TENSIÓN POLÍTICA Y ESCEPTICISMO DE LAS VÍCTIMAS

La propuesta de Ghislaine Maxwell ha generado una reacción inmediata en el entorno legislativo:

James Comer (Republicano): Calificó de “decepcionante” la negativa de Maxwell a declarar inicialmente, señalando que hay interrogantes urgentes sobre otros cómplices.

Melanie Stansbury (Demócrata): Acusó a la prisionera de intentar “comprar” su libertad mediante el chantaje político.

Próximos pasos: Se espera que los Clinton testifiquen a puerta cerrada a finales de este mes.

De otro lado, a través de una carta obtenida por CNN, las víctimas de Jeffrey Epstein instaron al Congreso a desconfiar de Maxwell. La describen no como una figura secundaria, sino como la “arquitecta indispensable” de la organización criminal.

Los supervivientes denuncian que esta oferta es una nueva táctica de manipulación para encubrir a figuras poderosas y evitar la justicia, recordando que Maxwell ha rechazado sistemáticamente colaborar con las autoridades desde su detención.

