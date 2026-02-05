Congreso de Venezuela debate amnistía para presos políticos: “No tenemos mucho tiempo”

Este 5 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela, bajo el régimen chavista, comenzó el debate parlamentarios para la aprobación de la ley de amnistía para los cientos de presos políticos en el país del Caribe afectados desde 1999, año en que Hugo Chávez tomó el poder del país caribeño.

En la actualidad, el texto fue aprobado en primera instancia, pero aún se necesita la aprobación en una segunda discusión que contempla otros debates, como la devolución de bienes, la posibilidad de retorno si son ciudadanos extranjeros y la cancelación de medidas restrictivas.

El proyecto ley, presentado por la actual presidenta chavista Delcy Rodríguez, contempla alrededor de 13 artículos con disposiciones generales que buscan “regular el objeto, finalidades y principios de aplicación e interpretación” para definir los beneficios en “los hechos sujetos a la amnistía, así como los efectos y procedimientos aplicables para su efectiva implementación”, según el documento compartido por los congresistas venezolanos a la agencia EFE.

El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que el texto contó con el voto de 277 diputados, la mayoría del bando oficialista del chavismo. Esta iniciativa de Delcy Rodríguez contempla a los ciudadanos con afiliaciones políticas o no que han sido sometidas a procesos penales por ejercer su derecho a la protesta.

La amnistía cubriría los delitos que el régimen a designado como instigación, rebelión, traición, resistencia a la autoridad y porte ilegal de armas, con la condición de que hayan ocurrido en el contexto de las protestas contra el régimen de Hugo Chávez desde 1999 hasta el 2024.

“El proceso de consulta tiene que ser una consulta profunda, ardua (…). El proeycto de ley no es listado de nombres porque esos listados de nombres son excluyentes. Vayan y hablen con la gente, vayan y hablen con los familiares de las personas privadas de libertad, hablen con los privados de libertad, hablen con las víctimas de los crímenes que se han cometido en todos estos años”, comentó Jorge Rodríguez en su ponencia durante la discusión de la ley de amnistía.

