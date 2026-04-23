Conmoción por el crimen de Carolina Flores: exreina de belleza fue asesinada por su suegra

El crimen de Carolina Flores Gómez, joven de 27 años y exreina de belleza, continúa causando conmoción en México. En las últimas horas se dio a conocer un video que muestra el momento exacto en que la modelo es asesinada por su suegra.

El esposo de la joven también habría estado presente aquel 15 de abril, cuando la víctima, que también era creadora de contenido, recibió un disparo en la cabeza.

En las imágenes se oye a la responsable del homicidio justificando su delito al ser confrontada por su hijo. “Me hizo enojar […] Tú eres mío y ella te robó”.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7