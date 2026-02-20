Corte Suprema de EE.UU. declara ilegal aranceles de Donald Trump

El Máximo Tribunal de la Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de anular los aranceles que Donald Trump, en su figura de presidentes, impuso a nivel mundial. Con 6 votos a favor, los magistrados determinaron que el líder republicano excedió su autoridad.

Esta sentencia, que significa el ahogo de las políticas emblemáticas de Donald Trump en la economía de los Estados Unidos, señala que, al invocar una ley federal de poderes de emergencia para imponer aranceles “recíprocos” a nivel global, se excedió la autoridad ejecutiva frente a las leyes federales.

La Casa Blanca respondió a la medida con que reemplazarán rápidamente los gravámenes con otras herramientas legales, pese a ser una vía más limitada respecto a los poderes que Trump puede acceder cuando firmó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

El Tribunal señala que su decisión invalida los aranceles que Donald Trump anunció el 2 abril, fecha que el etiquetó como el “Día de la Liberación”. Según explicó el mandatario, la medida arancelaria impuso gravámenes del 10 al 50% sobre las importaciones de la casi todos los países del mundo.

Los productos que son enviados a Estados Unidos desde Canadá, México y China, que sufrieron la imposición de los aranceles por supuestamente estar relacionados al tráfico de fentanilo, son eliminados. Sin embargo, Brasil e India aún quedan en duda sobre algunos impuestos separados.

