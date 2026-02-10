Crisis en Cuba deja sin combustible a aviones de transporte

El gobierno de Cuba, a través de sus canales oficiales, informó que las aerolíneas se han quedado sin suministros desde el 8 de febrero de 2026 por la crisis petrolera que padecen desde la captura de Nicolás Maduro a manos de los militares de Estados Unidos.

La emergencia en la isla caribeña ha llamado la atención de Rusia, que ha tomado posición a favor del gobierno de Cuba. Según señala el principal portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se ha instalado una mesa de trabajo con autoridades cubanas para encontrar a una solución al problema.

“Tanto por canales diplomáticos como por otras vías, mantenemos intensos contactos con los amigos cubanos”, declaró Peskov a la prensa internacional, quien a la vez denuncia las medidas de presión por parte de los Estados Unidos.

Las aerolíneas internacionales, como Air Europa e Iberia, han comunicado que realizaran paradas de repostaje en otras naciones, como República Dominicana.

