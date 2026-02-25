Cuba podrá comprar petróleo a Venezuela bajo condiciones de Estados Unidos

El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, comunicó este 25 de febrero que Cuba podrá comprar petróleo y gas venezolano siempre y cuando los vendedores aseguren que el combustible irá directamente a los ciudadanos o a empresas del sector privado, según el manual publicado en el sitio web del organismo.

Desde que Nicolás Maduro fue arrestado en una misión militar de los Estados Unidos, el suministro de hidrocarburos de Cuba se vio afectado por los cierres que Donald Trump efectuó a las rutas de suministros, lo que ahondó mucho más la crisis energética de la isla comunista del Caribe.

Ante el embate de las políticas exteriores y la crisis económica, el régimen de Castro anunció que estaba dispuesto a negociar sus medidas para poder nuevamente importar petróleo dentro del país.

Este paso para Cuba, es uno de los más históricos: luego de 70 años, autorizan la compra de combustible a empresas privadas.

Las empresas petroleras más grandes en venezuela actualmente son Vitol y Trafigura, que exportan millones de barriles a Estados Unidos, la India y Europa, pero también tiene millones de barriles adicionales almacenados en terminales del Caribe.

