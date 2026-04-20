Cuba y Estados Unidos se reúnen luego de 10 años en medio de crisis humanitaria

Luego de 10 años, una delegación de alto nivel de los Estados Unidos se reunió con funcionarios del gobierno de Cuba en medio de presiones contra La Habana para llegar a un acuerdo. Según indica la administración de Trump, se busca terminar con los bloqueos que asfixian al país comunista.

“Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción; pero puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba, un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos”, declaró el subdirector general a cargo de la representación estadounidense en Cuba, Alejandro García del Toro.

La misión de los Estados Unidos en la isla caribeña señaló que el viaje tuvo como objetivo establecer que Cuba tome como prioridad la realización de reformas económicas y de gobernanza necesarias para mejorar su competitividad en el mercado y atraer la inversión extranjera, todo siempre y cuando tenga respaldo de la Casa Blanca.

Según los funcionarios del Departamento de Estado del país norteamericano, se dialogó sobre la posibilidad de llevar el internet satelital de Starlink, de la compañía de Elon Musk, a Cuba, así como proponer compensaciones “por activos y propiedades confiscadas”.

Por otro lado, también la delegación exigió la liberación de presos políticos y la incrementación de libertades políticas para la población. En ese sentido, también expresaron preocupación por “servicios de inteligencia extranjeros, grupos militares y terroristas que operan con permiso del gobierno de Cuba a menos de 100 millas del territorio continental estadounidense”, declaró el funcionario.

Este primer encuentro se da luego de que Donald Trump dejase que un petrolero con bandera rusa ingresara a Cuba a pesar del bloqueo de combustible. “Tienen que sobrevivir”, declaró el mandatario en Washington, que luego, su administración, resaltó que “no es un cambio de política”.

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