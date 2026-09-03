Gloria Steinem, ícono del feminismo estadounidense, falleció a los 92 años

Gloria Steinem, periodista y referente del movimiento feminista estadounidense, falleció este 2 de septiembre a los 92 años en su vivienda de Nueva York, rodeada de personas cercanas. La fundación que lleva su nombre confirmó su muerte a través de redes sociales y destacó que continuó trabajando por la igualdad hasta el final de su vida.

Steinem será recordada por su defensa de la legalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la igualdad de derechos y salarios para las mujeres. También se manifestó en contra de la pena de muerte y de la mutilación genital femenina.

La fundación señaló que uno de los dones más preciados de Steinem era su capacidad para escuchar a los demás y hacer que se sintieran vistos. Durante sus últimos años, dedicó parte de su tiempo a la escritura y a mantener espacios de encuentro con otras personas.

Entre estas actividades estuvieron los llamados “Talking Circles”, una tradición que organizaba en la sala de su vivienda y que reunió a cientos de invitados. Según la fundación, Steinem insistió en que estos encuentros continuaran incluso después de su muerte.

Su fallecimiento también estuvo acompañado por el anuncio de la publicación póstuma de su libro “Una vida inesperada”. En uno de los pasajes de la obra, Steinem escribe sobre los más de 50 años que vivió en su vivienda de Nueva York y sobre las vidas que pasaron por sus habitaciones.

LEGADO ESCRITO

Uno de los textos más comentados de Steinem fue una columna de opinión publicada por The New York Times el 26 de agosto de 1971. El artículo llevó por título “El primer problema para todos nosotros, hombres y mujeres, no es aprender, sino desaprender”.

En aquella publicación, la periodista sostenía que la sociedad estaba impregnada de lo que denominó “la sabiduría popular de los siglos recién pasados”. Para Steinem, uno de los principales desafíos consistía en desprenderse de prejuicios asumidos durante generaciones.

Entre los ejemplos planteados en ese texto mencionó las asociaciones entre patriotismo y obediencia, así como entre feminidad y sumisión. Sus planteamientos formaron parte de una trayectoria marcada por la defensa de la igualdad y los derechos de las mujeres.

La fundación destacó que Steinem permaneció activa hasta el final y que sus últimos años estuvieron dedicados especialmente a dos actividades que disfrutaba: compartir con otras personas y escribir.

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