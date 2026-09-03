Luis Galarreta sustenta ante el Congreso la Ley de Presupuesto Público 2027

Este jueves, el Congreso de la República sesiona para recibir la sustentación de los proyectos de Ley de Presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2027. Ante la representación nacional estarán el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

La convocatoria se realiza en cumplimiento del artículo 78 de la Constitución Política del Perú, que establece que el Poder Ejecutivo debe remitir al Congreso los proyectos correspondientes para su análisis y aprobación.

La exposición comprenderá tres iniciativas consideradas fundamentales para el manejo de los recursos públicos: la Ley de Presupuesto, la Ley de Endeudamiento y la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público.

Durante la sustentación, los representantes del Ejecutivo deberán explicar cuáles serán las prioridades del gasto público y de qué manera se financiarán las obligaciones previstas para el próximo año. Estos planteamientos permitirán a los congresistas evaluar las propuestas antes de iniciar el debate parlamentario.

El proyecto de Presupuesto tiene especial relevancia debido a que establece el límite máximo de gasto que podrá ejecutar el Estado durante el año fiscal 2027. Su contenido permitirá conocer hacia qué sectores y necesidades se pretende orientar una parte importante de los recursos públicos.

DEBATIRÁN PROPUESTAS

Luego de la sustentación, los parlamentarios deberán revisar las propuestas y discutir sus alcances antes de adoptar una decisión sobre el marco que regirá el manejo de los recursos públicos durante el 2027.

La sesión constituye el inicio del proceso parlamentario para definir las prioridades económicas del próximo año. Con la sustentación, el Congreso podrá conocer los argumentos del Ejecutivo y evaluar cómo se plantea financiar las obligaciones previstas para el 2027.

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