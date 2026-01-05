Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez fue juramentada este lunes como presidenta encargada de Venezuela, en un acto oficial realizado en Caracas, tras la captura de Nicolás Maduro durante una intervención militar de Estados Unidos en la capital venezolana. La ceremonia se llevó a cabo luego de que las principales instituciones del Estado formalizaron el relevo temporal del poder.

Horas antes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), considerada uno de los principales bastiones del gobierno saliente y que hasta ahora había jurado lealtad a Maduro, reconoció a Rodríguez como presidenta encargada. El pronunciamiento se produjo el domingo 4 de enero de 2026, mediante un comunicado leído en cadena nacional por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

En el mensaje, Padrino informó que el Tribunal Supremo de Justicia emitió un fallo en el que ordena que Rodríguez asuma la jefatura del Estado por un período de 90 días, con el objetivo de garantizar la continuidad institucional y conducir un proceso de transición política. El comunicado subrayó que la decisión se tomó “en apego al orden constitucional vigente”.

RELACIÓN CON LOS ESTADOS UNIDOS

Antes de asumir la Presidencia, Rodríguez dirigió un mensaje a Estados Unidos y a la comunidad internacional. A través de su canal oficial en Telegram, la nueva presidenta encargada reiteró la “vocación de paz” de Venezuela y expresó la disposición de su gobierno a trabajar con Washington en una “agenda de cooperación”.

“Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional”, escribió Rodríguez, al tiempo que afirmó que la paz global debe construirse garantizando primero la paz de cada nación.

En el mismo texto, señaló que su gabinete considera prioritario avanzar hacia un nuevo esquema de relaciones internacionales. “Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EEUU y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia”, añadió.

La juramentación de Rodríguez abre una nueva etapa de incertidumbre política en Venezuela, mientras se esperan definiciones sobre el rumbo del proceso de transición y la reacción de los actores nacionales e internacionales.

