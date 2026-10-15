Delcy Rodríguez propone a Keiko Fujimori coordinar vuelos para el retorno seguro de venezolanos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que le propuso fortalecer mecanismos para el retorno seguro de venezolanos a su país a la mandataria de Perú, Keiko Fujimori. Precisó que esto sería a través de vuelos gestionados por el gubernamental Plan Vuelta a la Patria.

A través de su cuenta oficial de X, Rodríguez señaló que se comunicó con la presidenta de la República Keiko Fujimori, a quien además le deseó éxitos en su gestión. “Sostuve una cordial llamada con la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, a quien deseé éxitos en su gestión, en beneficio de la estabilidad y el bienestar del pueblo peruano”, se lee en el post.

15, 2026

REANUDACIÓN DE RELACIONES BILATERALES

Dos años después, tras una ruptura de relaciones bilaterales en 2024, Perú y Venezuela comenzaron en julio de este año el proceso de reanudación integral de relaciones bilaterales.

El anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo lugar cuando Keiko Fujimori estaba por asumir la Presidencia de la República del Perú.

Luego de que el Perú reconociera a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela y no a Nicolás Maduro, el entonces gobierno venezolano cerró los consulados en el Perú. Precisamente el 30 de julio de 2024.

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