Dictadura de Cuba confirma diálogos con Estados Unidos en medio de tensiones por bloqueos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ofreció una conferencia de prensa para anunciar que han comenzado las conversaciones con representantes de la administración de Donald Trump, esto en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético impuesto por el gobierno norteamericano.

“Hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo los principios de la igualdad y el respeto a los sistemas políticos de ambos países, a la soberanía y a la autodeterminación”, destacó al recordar que no cuentan con combustible desde hace tres meses.

Desde La Habana, el mandatario cubano señaló que funcionarios de su gestión iniciaron el diálogo con el objetivo de hallar una solución a la situación crítica que atraviesa la isla por la falta de combustible desde el pasado 3 de enero.

Como se recuerda, luego de la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump puso fin a los envíos del petróleo de Venezuela a Cuba y amenazó con imponer aranceles a otros países que vendieran crudo a la isla. El embargo tuvo un gran impacto que no solo agudizó la crisis económica sino también afecta a la salud de sus habitantes.

“Nos impacta en la vitalidad de los servicios de producción y también en brindar servicios a la población. Impacta en las comunicaciones. Impacta en los servicios médicos. Impacta en la educación. Impacta en el transporte. (…) En estos momentos en el país hay decenas de miles de personas esperando por una operación quirúrgica que no se puede desarrollar por la falta de energía eléctrica”.

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