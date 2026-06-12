Congreso: aprueban en primera votación cadena perpetua para policía y militares vinculados al crimen

En la última sesión plenaria del Congreso de la República unicameral, cuyo periodo legislativo culmina el 26 de julio, el Pleno aprobó —en primera votación— una modificación del Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal que precisa los delitos en función y otras disposiciones. Esto generó un intenso debate en el Hemiciclo, ya que permitiría que policía y militares involucrados en delitos sean juzgados por el fuero militar o policial, según corresponda, y no por la vía judicial

Esta modificación recoge iniciativas de seis proyectos de ley, entre los más importantes están los PL 7238 y 7922. El texto sustitutorio también indica que será la Corte Suprema de Justicia la que decida en que fuero va a ser juzgado el efectivo que esté siendo investigado por un presunto delito cometido en el ejercicio de sus funciones.

Si bien la modificación plantea endurecer el castigo para militares o policías que cometan delitos. El texto propone que se les castigue con hasta cadena perpetua si se prueba sus vínculos con el crimen organizado. Esta pena podría aplicarse si se comprueba que colaboran o favorecen a bandas u organizaciones criminales.

Las principales críticas se deben a que permitiría que asesinatos cometidos por militares o policías, en el marco de una protesta social, puedan ser entendidos como un delito en función y sea llevado ante un fuero militar o policial, evadiendo así la vía del Poder Judicial.

Frente a ello, el congresista Víctor Cutipa presentó una cuestión previa para que el texto sustitutorio regrese a la Comisión de Justicia para un mejor análisis, ya que solo fue estudiada por la Comisión de Defensa. Sin embargo, fue rechazada.

Al ser sometida a votación, el resultado fue una aprobación con 60 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones. El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, señaló que de acuerdo al Reglamento del Congreso se podrá realizar la segunda votación pasado 7 días calendario de la primera votación.

COMISIÓN PERMANENTE SESIONARÁ CON FACULTADES LEGISLATIVAS

A pesar de que esta es la última sesión del Pleno del Congreso unicameral, se aprobó una resolución legislativa que delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar hasta el próximo 15 de julio de 2026. La medida fue respaldada por 74 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones durante la sesión del jueves 11.

La decisión permitirá que la Comisión Permanente continúe tramitando iniciativas legislativas. Según el texto aprobado, esta tendrá facultades para debatir y aprobar los dictámenes, proyectos de ley y proyectos de resolución legislativa que actualmente se encuentren en el Orden del Día y en la agenda del Pleno.

Finalmente, este Congreso unicameral cerrará su ciclo el 26 de julio, para dar paso a partir del 27 de julio próximo al Parlamento bicameral, integrado por 60 miembros del Senado, así como los 130 legisladores que formarán parte de la Cámara de Diputados.

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