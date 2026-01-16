Director de la CIA y Delcy Rodríguez se habrían reunido mientras Trump recibía la medalla del Nobel de Machado

En una jornada cargada de simbolismo, dos eventos clave marcaron la agenda política de Estados Unidos el pasado 6 de enero. Mientras Donald Trump recibía en la Casa Blanca a la opositora venezolana María Corina Machado, un encuentro de alto nivel se desarrollaba a puertas cerradas en Caracas, donde John Ratcliffe, director de la CIA, se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Esta reunión se realizó por orden directa del presidente de Estados Unidos, con el objetivo principal de enviar un mensaje claro sobre las expectativas de Washington en relación a la cooperación con la administración venezolana.

Según informó un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato a The New York Times, el principal propósito de la reunión era “transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una mejor relación de trabajo” con la administración de Rodríguez. La cooperación se focalizó en tres áreas clave: inteligencia, estabilidad económica y la urgente necesidad de asegurar que Venezuela deje de ser un “refugio seguro” para los adversarios de Estados Unidos, en especial los narcotraficantes.

ACERCAMIENTO AL CHAVISMO

La reunión con Delcy Rodríguez surge como parte de un acercamiento estratégico de la administración Trump hacia ciertos sectores dentro del chavismo. De acuerdo con fuentes del The Wall Street Journal y The New York Times, este acercamiento está respaldado por una evaluación clasificada de la CIA, que sugiere que figuras clave del chavismo, incluida Rodríguez, podrían ofrecer un nivel de estabilidad superior al de la oposición venezolana.

Según el análisis de la inteligencia estadounidense, los leales a Nicolás Maduro, entre ellos Rodríguez, estarían en mejor posición para mantener el orden y evitar el colapso institucional, a diferencia de los líderes opositores como Machado o Edmundo González, quienes serían vistos como menos capaces de garantizar la gobernabilidad del país en caso de acceder al poder.

El análisis de la CIA, que también fue respaldado por altos funcionarios como el secretario de Estado Marco Rubio, plantea que la lealtad al chavismo podría ser fundamental para lograr un clima de mayor estabilidad política y económica en Venezuela, un país que, tras años de crisis, sigue siendo una prioridad geopolítica para Estados Unidos.

Paralelamente, en la Casa Blanca, Donald Trump recibió a María Corina Machado, quien entregó a Trump una medalla simbólica del Premio Nobel de la Paz. No obstante, el comité Nobel aclaró que aunque la medalla podría ser entregada a otra persona, la distinción sigue siendo exclusivamente atribuida a quien haya sido seleccionado por el comité, lo que generó controversia sobre la validez de este gesto.

VIDEO RECOMENDADO