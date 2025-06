Donald Trump anuncia un alto el fuego entre Israel e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó este lunes a través de su red social Truth Social que Israel e Irán han pactado un “alto el fuego completo y total”, con un inicio escalonado: primero Irán, luego Israel, en un lapso de 24 horas.

Donald Trump calificó este acuerdo como el cierre de la “guerra de 12 días”, subrayando que el cese comenzaría seis horas tras su anuncio y finalizaría 12 horas más tarde con una parada definitiva de hostilidades. Sin embargo, no existe confirmación oficial por parte de Israel ni Irán. El portavoz del ejército israelí optó por no comentar, mientras que Teherán no ha emitido declaración alguna.

Este anuncio surge pocas horas después del lanzamiento de misiles iraníes contra una base de Estados Unidos en Qatar en represalia por los bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes del domingo. El país norteamericano afirmó que no hubo víctimas en ese ataque.

Trump destacó su esperanza de que este alto el fuego sea “gradual” y permita dar paso a una paz sostenible. El punto central del anuncio es que el alto el fuego comenzaría con Irán, seguido de Israel, y que luego se celebrará el fin del conflicto.

BREAKING: President Trump announces ceasefire between Israel and Iran.

