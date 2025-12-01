Donald Trump confirma que habló con Nicolás Maduro: ¿en qué quedaron?

Donald Trump sorprendió a todos cuando confirmó que habló con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La comunicación de ambas autoridades fue a través de una llamada el domingo 30 de noviembre y si bien tuvieron una conversación, no se han revelado más detalles.

“No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí”, indicó Trump a la prensa tras la llamada que tuvo con el mandatario venezolano. Asimismo, Trump tendrá una reunión en la Casa Blanca este lunes en donde hablarán sobre los próximos pasos hacia Venezuela, según informó CNN

Cabe mencionar que es Maduro quien acusa a Trump de “usar la lucha antidrogas como pretexto para desplegar recursos militares en el Caribe con el objetivo de derrocarlo”. Asimismo, desde Estados Unidos intensificaron las amenazas directas contra Venezuela cerrando el espacio aéreo de ese país el último fin de semana.