Donald Trump: líderes mundiales condenan intento de ataque en Washington

Las diferencias políticas quedaron en segundo plano tras el atentado contra Donald Trump. Líderes de Europa, América y Asia condenaron de forma unánime el episodio armado ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca y coincidieron en rechazar la violencia como herramienta política.

REACCIÓN MUNDIAL TRAS ATAQUE

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que “La violencia no tiene cabida en una democracia”, calificó lo sucedido como “un ataque inaceptable” y expresó “todo su apoyo” al mandatario estadounidense.

L’attaque armée visant hier soir le président des États-Unis est inacceptable. La violence n’a jamais sa place en démocratie. J’adresse à Donald Trump tout mon soutien. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 26, 2026

Desde Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer dijo sentirse “conmocionado” por lo ocurrido y sostuvo que “Cualquier ataque a las instituciones democráticas o a la libertad de prensa debe ser condenado en los términos más enérgicos”.

I am shocked by the scenes at the White House Correspondents’ Dinner in Washington overnight. Any attack on democratic institutions or on the freedom of the press must be condemned in the strongest possible terms. It is a huge relief that @POTUS, the First Lady and all those… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 26, 2026

En la misma línea se pronunciaron el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien expresó alivio porque Trump, la primera dama e invitados salieron ilesos; y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien remarcó que “La violencia no es el camino”.

El primer ministro de India, Narendra Modi, también se sumó a los mensajes internacionales al señalar que “La violencia no tiene cabida en una democracia y debe ser condenada sin reservas”.

Las muestras de solidaridad también llegaron desde otros actores políticos. Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia repudiaron el atentado y señalaron: “Repudiamos firmemente el nuevo atentado que ha tenido lugar contra el presidente Donald Trump, su esposa Melania y destacados miembros de su equipo de Gobierno”.

Asimismo, expresaron su rechazo a cualquier agresión contra las “autoridades legítimas y electas de una nación libre y democrática” como Estados Unidos.

EXPRESIDENTE SE PRONUNCIA

El expresidente Barack Obama también condenó el ataque y pidió rechazar la violencia política, en medio de un creciente debate sobre la seguridad de las principales autoridades del país.

Although we don’t yet have the details about the motives behind last night’s shooting at the White House Correspondents Dinner, it’s incumbent upon all us to reject the idea that violence has any place in our democracy. It’s also a sobering reminder of the courage and sacrifice… — Barack Obama (@BarackObama) April 26, 2026

ATAQUE REABRE PREOCUPACIÓN POR SEGURIDAD PRESIDENCIAL

El incidente ocurrió cuando un hombre armado intentó vulnerar el perímetro de seguridad del evento realizado en el hotel Washington Hilton, lo que obligó a evacuar a Trump, Melania Trump y altos funcionarios. Según el Servicio Secreto, el atacante no logró ingresar al salón principal.

Tras el hecho, Trump describió al agresor como un “loco” y un “lobo solitario”. El episodio reactivó las preocupaciones por la seguridad del mandatario, quien ha enfrentado tres atentados en los últimos dos años, una situación sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos.

VIDEO RECOMENDADO